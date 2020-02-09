2020/02/09 | 12:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الاحد، وضع حجر الاساس لمشروع ( نفق الحرير) في محافظة البصرة / خور الزبير، فيما اشار الى ان النفق مصمم لعرض ثلاث ممرات بكل اتجاه مع ممر خاص بالخدمات والطوارئ.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “وزير النقل عبدالله لعيبي وضع اليوم، حجر الاساس لمشروع (نفق الحرير)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل يضع حجر الاساس لاول نفق لسير المركبات تحت مجرى مائي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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