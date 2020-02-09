مصدر لـ”العهد نيوز”: خلاف عشائري يتسبب بحرق ثلاث آليات حكومية في ذي قار

2020/02/09 | 12:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر في ذي قار، بأن خلافا عشائريا بسبب الحصة المائية قد نشب في قضاء الإصلاح شرق الناصرية تسبب بحرق اليات تعود لدائرة صيانة مشاريع ري وبزل ذي قار.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد، إن “الخلاف قد نشب يوم الاربعاء الماضي وعلى إثرها تم حرق الاليات بسبب الحصص المائية […]

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