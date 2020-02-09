2020/02/09 | 12:32 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تضع حجر الأساس لأول نفق تسير به المركبات تحت الماء بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تضع حجر الأساس لأول نفق تسير به المركبات تحت الماء بالعراق) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تضع حجر الأساس لأول نفق تسير به المركبات تحت الماء بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).