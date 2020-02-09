2020/02/09 | 12:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول العديد من رواد موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، لرقصتها في حفل سان ريمو للموسيقى، بحسب صحيفة “آس” الإسبانية.وخطفت جورجينا رودريجيز الأنظار برقصتها المثيرة مع مجموعة من الأشخاص خلال الحفل الذي أقيم في إيطاليا يوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جورجينا تثير الجدل برقصة مثيرة امام انظار رونالدو وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جورجينا تثير الجدل برقصة مثيرة امام انظار رونالدو) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جورجينا تثير الجدل برقصة مثيرة امام انظار رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).