النقل يضع حجر الاساس لاول نفق لسير المركبات تحت مجرى مائي

2020/02/09 | 12:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الاحد، وضع حجر الاساس لمشروع ( نفق الحرير) في محافظة البصرة / خور الزبير، فيما اشار الى ان النفق مصمم لعرض ثلاث ممرات بكل اتجاه مع ممر خاص بالخدمات والطوارئ.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "وزير النقل عبدالله لعيبي وضع اليوم، حجر الاساس لمشروع (نفق الحرير) في محافظة البصرة / خور الزبير، بحضور وزير التخطيط ورئيس لجنة الخدمات النيابية".

وقال لعيبي خلال البيان "سنباشر بالمرحلة الاولى من مشروع انشاء نفق قناة الزبير (حوض تصنيع القطع الخرسانية) بموجب العقد المبرم مع شركة دايوو الكورية وباشراف شركة تكنتال الاستشارية الايطالية"، مبينا ان "النفق يعتبر الاول من نوعه في الشرق الاوسط كنفق للمركبات تحت الماء بطريقة صب وتعويم القطع الخرسانية وتنزيلها الى قاع القناة".

واضاف ان "طول النفق يبلغ 2,5 كم بضمنها المقربات والسطح العلوي وسيكون سطح النفق بعمق 16متر تحت الماء بينما سيكون قاع النفق بعمق 31 متر"، مشيرا الى ان "النفق يتكون بشكل رئيسي من 10 وحدات صندوقيه طول الواحده 125متر وبعرض 35 متر وارتفاع 11,5 متر".

وتابع ان "هذه القطع سيتم صبها في حوض خاص يتم تنفيذه لهذا الغرض "، موضحا ان "ابعاد الحوض 300*400 متر من الاسفل ويحفر بعمق يصل الى 18متر على شكل ميل متدرج بعد سحب المياه منه، اخذين بنظر الاعتبار ضعف التربة، وتصب قاعدته لكي تكون جاهزة لصب القطع الصندوقية".

واكد لعيبي ان "النفق مصمم لعرض ثلاث ممرات بكل اتجاه مع ممر خاص بالخدمات والطوارئ"، لافتا الى ان "الوزارة تسعى جاهدة من اجل تطوير البنى التحتية لمعظم تشكيلاتها سيما الموانئ العراقية عبر منظومة عمل متكامل تهدف الى استخدام الاساليب المتطورة الحديثة في آلية العمل".

يذكر ان وزارة النقل خططت ضمن البرنامج الحكومي العديد من المشاريع المهمة التي تساهم بتنشيط الجانب الاقتصادي العراقي كان اولها واهمها مشروع ميناء الفاو الكبير الذي اصبح اليوم مدينة اقتصادية متكاملة من خلال عمل متوازي لكافة المشاريع الجانبية للمشروع التي ستربط الشرق بالغرب عبر بحرها و برها ليضاهي الموانئ العالمية.

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