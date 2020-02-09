أمانة بغداد تعتزم تنفيذ 195 مشروعاً استراتيجياً خلال عامين

2020/02/09 | 12:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاحد، عزمها تنفيذ 165 مشروعا ستراتيجيا جديدا خلال العام الجاري والمقبل.





تهدف هذه المشاريع الى تنمية وتطوير الواقع العمراني العاصمة بغداد.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة في تصريح صحافي أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرته اعدت برامج عمل طموحة تهدف الى تطوير الواقع العمراني للعاصمة، اذ اعدت قائمة بـ 165 مشروعا ستراتيجيا سيتم تنفيذها ضمن مناطق العاصمة المختلفة خلال العامين الحالي والمقبل".

ولفت عبد الزهرة الى "وجود مشاريع تتضمن تنفيذ المرحلة التكميلية من اعمال اعادة اكساء وتأهيل خمس محلات خلال العام الحالي من اصل 50، تم تنفيذها العام الماضي، فضلا عن مشاريع اخرى تهدف الى تطوير واعادة اكساء 123 محلة، هي الاكثر تضررا والمكتملة الخدمات خلال العام الحالي، وضمن مساعي وزارة التخطيط لتحسين الواقع الخدمي في العاصمة بغداد كخطط استثمارية تضاف الى دائرة المشاريع، فضلا عن عدد آخر من المشاريع الخدمية التي ستنفذها الدوائر البلدية بمناطق العاصمة".





ولم تكشف أمانة بغداد عن الكلف الاجمالية للمشاريع.





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