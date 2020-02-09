"تهديد" الجيش العراقي للمتظاهرين.. إشارة لنسف الحراك بالقوة؟

2020/02/09 | 12:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبيد أعبيد - الحرة

في الساعات الأولى من صباح السبت، سارعت وزارة الدفاع العراقية، إلى تعميم بيان شديد اللهجة ضد المتظاهرين في عدة محافظات، توعدت فيه بـ"الحزم" في التعامل مع نشطاء الحراك في الشارع.





وجاء في البيان ان القوات العراقية تحلت بـ"أقصى درجات ضبط النفس"، جراء ما قالت إنه "عنف" من قبل المتظاهرين، الذين قتل منهم 543 شخصا، حسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق.





وجاء في آخر فقرة بالبيان: "تهيب وزارة الدفاع بكافة منتسبيها من الضباط والمراتب بضرورة أخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بأمن واستقرار البلاد ..".





وهي إشارة قرأ فيها متظاهرون انها "ضوء أخضر" تطلقه مؤسسة الجيش رسميا، لنسف حراك المتظاهرين بالقوة، وإنهاء تواجده.



وذلك بعد فشل ميليشيات الصدر المعروفة باسم "القبعات الزرق"، في إنهائه.





انسحاب ميليشيات الصدر

وعقب صدور بيان الجيش، بساعات قليلة، أعلن ابرام اتفاق بين ممثل الجناح العسكري للتيار الصدري، وممثلين عن المتظاهرين، يرمي إلى انسحاب "القبعات الزرق" من الشارع، عقب ارتكابهم انتهاكات واسعة بحق المتظاهرين آخرها كان في النجف.

وحسب مصادر "الحرة"، فقد خلص الاتفاق إلى عدة نقاط أبرزها تعهد العيساوي، المستشار العسكري لزعيم التيار الصدري، بسحب رجاله المعروفين بأصحاب القبعات الزرقاء من ساحة التحرير بعد الاتفاق مع القوات الأمنية على تأمين محيطها.

وشمل الاتفاق أيضا، تقديم اعتذار للمحتجين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل المليشيات خلال اجتماع يعقد لاحقا يحضره ممثلون عن المحتجين.





وتعهد أيضا بتحويل المطعم التركي إلى صرح ثقافي وافتتاحه أمام الزوار بالتنسيق مع نخب فنية.





هذا، وتطرح الخطوتين المتتاليتين من قبل التيار الصدري ثم وزارة الدفاع، تساؤلات حول ما إذا كان "انسحاب" ميليشيات التيار الصدري، تكتيكا لفسح المجال والشارع إلى الجيش لإكمال مسلسل قمع المتظاهرين كما أظهر ذلك في بيانه ضد الحراك؟

ضوء أخضر لـ"قتل" المتظاهرين

أحمد حمادي، ناشط مدني في الحراك، قال لموقع "الحرة"، إن القوات الأمنية، لها سجل حافل بقتل المتظاهرين، وليست هذه هي المرة الأولى التي تعتزم فيها صدهم.





وقال: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تقمع وتقتل القوات الأمنية الرسمية المنتفضين، فمجزرة الناصرية (أوقعت 32 قتيلًا وأكثر من 220 جريحًا) خير دليل و"بطلها" أحد قادة الأجهزة الأمنية الرسمية، وهو جميل الشمري، الذي يمارس حياته الطبيعية رغم ما فعله، وبالتأكيد أغلب من قتل من المنتفضين كان على يد هذه القوات الأمنية الرسمية".





ولا يرى الناشط فرقا كبيراً بالتعامل معهم من قبل القوات الأمنية الرسمية والميليشيات حيث قال: "قوات الداخلية والدفاع لا تختلف كثيرا عن المليشيات، وشاهدنا كيف تتواطأ هذه العناصر زالجهات مع بعضها في مجزرة النجف ومن قبلها السنك".





وأفاد ان تأكيد المرجعية والصدر على ضرورة أن يقوم الجيش والشرطة في بسط الأمن وحماية المتظاهرين، "ليس إلا ضوءاً أخضر لقمع وقتل المنتفضين، وما تصريح وزارة الدفاع إلا تعبير عن تنفيذ لأوامر هاتين الجهتين، وبالتأكيد نحن نرفض تماما هذه اللهجة التي تصف المنتفضين بمجموعة من مثيري الفوضى والمخربين، وهدف هذا البيان إضعاف الانتفاضة او القضاء عليها".





ضباط جيش "تابعون" لقيادات حزبية

وحول ما يبرر البيان شديد اللهجة، الصادر عن وزارة الدفاع، ضد المتظاهرين، يقول نشطاء ان الأمر "طبيعي" لا سيما وان ضباط كبار في مؤسسة الجيش، هم أصلا موالون لقيادات الكتل والأحزاب الطائفية، الأمر الذي يعني ان الميليشيات انتقلت إلى شن هجومها على المتظاهرين من داخل مؤسسات الدولة.





في هذا الصدد، يقول أحمد الحسنوي، ناشط مدني في الحراك، لموقع "الحرة"، إن صياغة البيان بهذه اللهجة راجع إلى أمرين، الأول "قد يكون كلام مرجعية النجف، بشأن أخذ زمام الأمور من قبل القوات الأمنية وتشخيص السلاح المنفلت خارج نطاق الدولة، وفق منطق الغاية تبرر الوسيلة".





أما السبب الثاني، بحسب الناشط، فيكمن في أن القوات الأمنية خاصة في بغداد، غالبيتها "خاضعة لقيادات تم توظيفها كحصص للأحزاب في وزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي قد يكون تحركها بطريقة إستخدام العنف، هو إجراء وقائي لحماية نفوذ أحزابها".





وزير دفاع والماضي السيء

وفي جانب آخر، يرى حسن رجب، أحد نشطاء المظاهرات، ان وزير الدفاع، نجاح الشمري، أتت به أحزاب السلطة، إلى منصبه، وبالتالي لن يبتعد عن حماية مصالحها.





وأضاف قائلا: "لو بحثنا في سيرته، سنجد أنه رجل يحمل الجنسية السويدية، ومسجل في بلدية ستوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم، بينما هناك في الدستور العراقي مادة تمنع من يملك جنسية أجنبية تسلم أي منصب سيادي في البلد".





وخلص الناشط بالقول: "لهذا لا نستغرب لهجة بيان وزارة الدفاع التهديدية للمحتجين، فقد سبق وأن اختبرنا هذا التهديد بشكل عملي في انتفاضة أكتوبر 2019 حيث كانت مهمة الجيش في قمع المحتجين لا تقل بشاعة عن قمع أي ميليشيا تابعة لأحزاب السلطة".





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