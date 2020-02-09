علماء يطورون اختبار لبصمات الأصابع يحدد فيه متعاطي الكوكايين بأقل من دقيقتين

2020/02/09 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور العلماء بصمة بسيطة وسريعة للتعرف على مستخدمي الكوكايين، قادرة على تمييزهم في غضون دقيقتين فقط، حتى بعد غسل أيديهم.يمكن أن تؤدي هذه التقنية الرائدة لاكتشاف آثار الكوكايين على جلد الإنسان بناء على مواد كيميائية يفرزها عرقه، وهي قادرة أيضا على معرفة ما إذا استهلك الفرد بالفعل عقارا من الفئة (أ)، أو تعامل معه […]

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