المحكمة الاتحادية تعلن حسم 16 دعوى دستورية الشهر الماضي

2020/02/09 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد (09 شباط 2020)، حسم (16) دعوى دستورية خلال الشهر الماضي، منوهة إلى ترسخيها مبادئ دستورية مهمة تتعلق بالملكية الخاصة وكوتا النساء في مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت خلال الشهر الماضي (16) دعوى دستورية، اقيمت نهاية العام الماضي".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة اصدرت في تلك الدعاوى احكاماً وقرارات تتفق مع الدستور نصاً وروحاً في جلسات عقدت علنية بحضور الاطراف".

وأشار، إلى ان "المحكمة رسخت من خلال تلك الاحكام المبادئ الدستورية لحماية الملكية الخاصة وصونها، والكوتا النسوية في مجلس النواب، وأوضحت المهام القانونية لعمل وقرارات لجنتي الاستماع والطعون في هيئة الاعلام والاتصالات".

وبين، الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت في تلك الدعوى طعوناً على صحة عضوية بعض النواب، كما اصدرت حكماً بشأن طعن ورد على مادة في قانون التصنيع الحربي رقم (25) لسنة 2019".

بغداد اليوم- بغداد

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وقال لعيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "سنب

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