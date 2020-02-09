بالصور.. تظاهرة لحملة الشهادات العليا أمام وزارة التعليم ومحاولات لمنعهم من المرور

2020/02/09 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، في بغداد، الأحد (09 شباط 2020)، بأن القوات الأمنية منعت حملة الشهادات العليا من التظاهر أمام مبنى وزارة التعليم العالي وسط العاصمة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من حملة الشهادات العليا تظاهروا قرب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرب ساحة الطيران وسط بغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية حاولت منع المتظاهرين خشية من بدء اعتصام جديد ونصب سرادق أمام الوزارة".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد (09 شباط 2020)، حسم (16) دعوى دستورية خلال الشهر الماضي، منوهة إلى ترسخيها مبادئ دستورية مهمة تتعلق بالملكية الخاصة وكوتا النساء في مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك،

بغداد اليوم-النجف

أفاد مراسل (بغداد اليوم) من محافظة النجف، الاحد (09 شباط 2020)، بمشاركة الآلاف من الطلاب في تظاهرة طلابية بالمحافظة.

وقال مراسلنا، إن الاف الطلبة شاركوا بتظاهرة طلابية، حملوا فيها صور طالب جامعة الكوفة، مهند القيسي، الذي اس

بغداد اليوم- البصرة

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي ،الاحد (09 شباط 2020)، وضع حجر الاساس لمشروع "نفق الحرير" في محافظة البصرة خور الزبير، بحضور وزير التخطيط ورئيس لجنة الخدمات النيابية.

وقال لعيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "سنب

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