بالصور.. الآلاف يشاركون في تظاهرة طلابية بالنجف

2020/02/09 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مراسل (بغداد اليوم) من محافظة النجف، الاحد (09 شباط 2020)، بمشاركة الآلاف من الطلاب في تظاهرة ...





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