أحد أعمدة “أسطورة القطار المعلق”.. فلاح الجزائري يعود محافظا لبغداد مجدداً بعد 4 أشهر من “المجادلات”

2020/02/09 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعد جولة قرارات وطعون استمرت لمدة 4 أشهر، قررت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة اليوم الاحد، بالطعن في قرار مجلس محافظة بغداد رقم (20)، الذي تم بموجبه قبول استقالة محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري أحد اعمدة اسطورة “القطار المعلق”، واعادته إلى منصبه محافظاً لبغداد.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق”، قرار […]

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