بايرن ميونخ يواجه لايبزيغ وعينه على اقتناص صدارة الدوري الألماني

2020/02/09 | 13:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف نادي بايرن ميونخ الألماني منافسه لايبزيغ، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري الألماني.ويتصدر بايرن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف لايبزيغ بعد مرور 20 جولة.ولايبزيغ لا بديل أمامه سوى الثلاث نقاط، أو تفادي الهزيمة بأي طريقة ممكنة، ليس فقط لوقف […]

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