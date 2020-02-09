حملة “عدم الاختلاط حبيبي” تتصدر تويتر.. هل ستقف بوجه دعوات رفض الاختلاط في ساحات الاحتجاج؟

2020/02/09 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلق ناشطون عراقيون، اليوم الاحد، حملة على تويتر، بارتداء الحجاب النسائي، ردًا على دعوات رجل الدين وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدم الاختلاط بين الذكور والأناث في خيم المعتصمين بساحات التظاهر.لتختلطين عيب#الثبات_اصعب_امتحان https://t.co/nufXQwrWnS pic.twitter.com/HIUzlkp9ur — sadek ib (@sadek_ib) February 8, 2020 حجابي فريضة وغيري مريضة #الثبات_اصعب_امتحان #عدم_الاختلاط_حبيبي https://t.co/0Y8YNeZM8S pic.twitter.com/qfRSBKSyqO — ريبكو […]

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