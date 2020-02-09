اياد علاوي يرد على تصريح مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي بشأن العراق ’’ومحور المقاومة’’

2020/02/09 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رد زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الأحد (09 شباط 2020)، على تصريحات مسشتار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بشأن طرد الأمريكان وحلفاؤهم من العراق.

ونقل متكب علاوي قوله في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "مرةً اخرى تتجاوز ايران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي ارادة العراقيين والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة وان محور ( طهران - بغداد - دمشق بيروت - فلسطين ) سيكون محوراً واحداً لطرد الامريكان وحلفائهم بحسب ما جاء في خطاب علي اكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية في مكتب خامنئي بمناسبة اربعينية قاسم سليماني".

يتبع .



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بغداد اليوم- خاص

قال عضو مجلس النواب المستقل، عامر الفايز، الأحد (09 شباط 2020)، إن الكثير من الكتل السياسية لم تحسم موقفها بشأن منح محمد توفيق علاوي حرية اختيار التشكيلة الوزارية، مستبعداً طرحها خلال الأسبوع المقبل.

وقال الفايز في حديث لـ (بغد

بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن تحالف "سائرون"، جواد الموسوي، الاحد (09 شباط 2020)، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الى فضح من يحاول أن يفرض عليه أعضاء في حكومته المقبلة.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ر

بغداد اليوم- بغداد

كشفت كتلة "بدر" البرلمانية، الأحد (9 شباط 2020)، عن تعرض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الى ضغوطات سياسية، من أجل تسمية وزراء في حكومته من قبل جهات سياسية.

وقال رئيس الكتلة حسن شاكر، في حديث لـ (بغداد اليوم)،

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