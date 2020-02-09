صحة البصرة تطمئن بشأن الحاويات القادمة من الصين: لا تحمل كورونا لهذا السبب ’’العلمي’’

2020/02/09 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد مدير قسم الصحة العامة في مديرية صحة البصرة زياد طارق مكي، الأحد (9 شباط 2020)، على وجود منع كافة المواد الغذائية القادمة من الصين منذ زمن بعيد حيث لا يسمح باستيراد اي مواد غذائية.

وقال مكي لـ(بغداد اليوم) إن "قرار منع المواد الغذائية قرار صادر منذ زمن بعيد وليس الآن حيث اتخذت الحكومة العراقية كافة الاحتياطات ومنعت كافة المواد الغذائية الصينية"

وأوضح ان "الحاويات التي على متن السفن القادمة من الصين لا تنقل فايروس الكورونا حيث ان فايروس الكورونا ينتقل من خلال الأجساد الحية".

وبين ان "لوائح الصحة العامة تقول ان الحاويات تعفر من الخارج فقط بمادة الكلور وبعض المواد ولا خطورة فيها على صحة الأنسان".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أعلن في (5 سباط)، وصول الوفد العراقي القادم من الصين إلى بغداد ولم تؤشر عليه أي إصابة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب إن "الوفد العراقي القادم من الصين وصل إلى بغداد ولم تؤشر عليه أي إصابة"، مشيراً إلى أنه "سيتم حجر الوفد في مستشفى الفرات قرب مطار بغداد".

من جانبه أكد عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، إنه "تم هبوط الرعايا العراقيين مع عوائلهم من الصين بسلام في مطار بغداد الدولي قادمين من طهران وتم فحصهم طبيا في المطار".

بغداد اليوم- ديالى

كشفت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، الاحد (09 شباط 2020)، عن اخر احصائية للخزين المائي في سدودها الخمسة داخل المحافظة.

وقال مدير الدائرة مهند المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخزين المائي المتوفر حاليا في

بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة هجرة قضاء خانقين في محافظة ديالى، الاحد (09 شباط 2020)، عن مصير اكثر من 800 اسرة نازحة تسكن مخيمات الوند.

وقال مدير الدائرة علي غازي اغا في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "مخيمي الوند1-2 في اطراف قضاء خانقين (105 كم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد (09 شباط 2020)، حسم (16) دعوى دستورية خلال الشهر الماضي، منوهة إلى ترسخيها مبادئ دستورية مهمة تتعلق بالملكية الخاصة وكوتا النساء في مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك،

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