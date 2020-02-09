موارد ديالى تكشف اخر إحصائية للخزين المائي في 5 سدود بالمحافظة

2020/02/09 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشفت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى، الاحد (09 شباط 2020)، عن اخر احصائية للخزين المائي في...





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