بالصور : تواصل الاحتجاجات الطلابية في العراق ..


بالصور : تواصل الاحتجاجات الطلابية في العراق ..
2020/02/09 | 13:52 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس

تجددت، اليوم الأحد، التظاهرات الطلابية في العديد من محافظات العراق، دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأول من شهر أكتوبر 2019.

وذكرت " وسائل اعلام دولية " ان "طلبة الجامعات في بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والنجف، خرجوا بمسيرات طويلة في محافظاتهم دعماً للإحتجاجات التي تشه...

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