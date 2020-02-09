2020/02/09 | 13:52 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : تواصل الاحتجاجات الطلابية في العراق ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تجددت، اليوم الأحد، التظاهرات الطلابية في العديد من محافظات العراق، دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأول من شهر أكتوبر 2019.
وذكرت " وسائل اعلام دولية " ان "طلبة الجامعات في بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والنجف، خرجوا بمسيرات طويلة في محافظاتهم دعماً للإحتجاجات التي تشه...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : تواصل الاحتجاجات الطلابية في العراق ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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