ايران تضع صورة الشهيد سليماني على قمرها الصناعي

2020/02/09 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إيران وضع صورة الشهيد قاسم سليماني، على القمر الصناعي الايراني “ظفر”.وقال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، في تصريح صحفي، ان ” إيران قررت وضع صورة القائد الشهيد قاسم سليماني، على القمر الصناعي، “ظفر” الذي سينطق إلى الفضاء اليوم الأحد.

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