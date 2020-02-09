الشهادات العليا يعاودون الاحتجاج وحماية وزارة التعليم تحاول منعهم من الاعتصام

2020/02/09 | 13:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد خرج العشرات من اصحاب الشهادات العليا والكفاءات، اليوم الاحد، في تظاهرات احتجاجية وسط العاصمة بغداد مطالبين بايجاد وظائف لهم.وذكر شهود عيان، أن "القوات الامنية حاولت منع اصحاب الشهادات من المرور من امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خوفا من نصب الخيم أمامها".وكان اصحاب الشهادات العليا قد خرجوا قبل ان تتفجر الاحتجاجات في العراق في اوائل شهر اكتوبر الماضي بتظاهرة مماثلة امام بناية رئاسة مجلس الوزرا ء تعرضوا خلالها للقمع على ايدي قوات مكافحة الشغب.

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