تجهيز طيران الجيش والقوة الجوية بـ 4 ملايين لتر من وقود الطائرات

2020/02/09 | 13:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاحد، عن تجهيزها طيران الجيش والقوة الجوية بأكثر من (4) ملايين لتر من منتوج وقود الطائرات ويدخل ذلك ضمن سعي الشركة لتوفير احتياجات كافة الجهات من ضمنها العسكرية من أنواع المشتقات النفطية.وقال وكيل مدير عام الشركة حسين طالب في بيان، إن " شركتنا اصدرت أمراً تجهيزياً تضمن تجهيز قيادة القوة الجوية وطيران الجيش بالكمية المطلوبة من قبلهم من وقود الطائرات"، مؤكداً أن "هناك تنسيق عال بين وزارتي النفط والدفاع لتسهيل الاجراءات المالية والإدارية لضمان إنسيابية عملية تجهيز الوقود".واضاف مدير هيئة التجهيز إحسان موسى، ان "الكمية التي جهزتها الشركة تغطي الحاجة الفعلية ويتم توزيعها حسب احتياج كل قاعدة من القواعد الجوية"، مبينا "توفير آليات خاصة لنقل منتوج وقود الطائرات الى المستودعات الخزنية داخل القواعد حيث تضمن هذه الإجراءات وصول المنتوج بأمان الى الجهة المقصودة".واكد موسى، ان "شركة التوزيع قد جهزت الطيران العسكري خلال عام 2019 بأكثر من (20) مليون لتر من وقود الطائرات نوع GB8 ، فضلاً عن إستمرارها بإمداد القوات العسكرية بالمشتقات النفطية لمساندتهم في مهامهم الحربية حفاظاً على أمن البلاد وسيادته".

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