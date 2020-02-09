2020/02/09 | 13:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من مكافحة المتفجرات على ٣٠ قنبلة مولوتوف في الديوانية.وقال مصدر امني ان قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من اخلاء ورفع ٣٠ قنينة زجاج مملوءة بمادة البنزين بداخلها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على ٣٠ قنبلة مولوتوف القرب من اعدادية التمريض في الديوانية.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على ٣٠ قنبلة مولوتوف القرب من اعدادية التمريض في الديوانية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).