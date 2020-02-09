المرور تنوه عن قطع جسر حيوي يربط بغداد باحدى المحافظات

2020/02/09 | 13:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة انه سيتم قطع مجسر الطاقة المتجه من بغداد باتجاه واسط.واضافت ان القطع سيستمر لمدة ٤٥ يوما، مشيرا الى انه جاء لغرض إصلاح الأضرار الموجودة به.

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