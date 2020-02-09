الشيخ جمال الضاري والسعدي يبحثان دور نقابة المحامين في التعبير عن صوت المحتجين

2020/02/09 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري مع نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، تطورات الشارع العراقي.

وأكد الشيخ جمال الضاري أهمية دور النقابات، وما يمكن أن تلعبه من دور مهم في التعبير عن صوت المحتجين، وإدارة الحوار بين المتظاهرين والسلطة، الى جانب الدفاع عنهم والمطالبة بحقوق من تعرض منهم للأذى وفق آليات قانونية، ودعم حقهم في التظاهر السلمي وإبداء حرية التعبير عن الرأي لتحقيق آمال العراقيين في استعادة وطنهم.

و بين السعدي الجهود الحثيثة التي تبذلها نقابة المحامين في الدفاع عن حق المتظاهرين وضحاياهم والتحديات التي يواجهها العراق، وتطرق أيضا الى إمكانية ان تساهم النقابة في صياغة مشاريع القوانين الصادرة من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومعالجة الملاحظات القانونية المهمة التي تثير جدلا كبيرا في الأوساط العراقية.

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