الدوبرداني: سيتم نقل مخيم الهول إلى نينوى والحكومة بدأت ببناء مخيم لعوائل داعش

2020/02/09 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن يتم خلال الشهر المقبل، نقل الآلاف من عوائل داعش من مخيم الهول السوري إلى مخيم جديد تقوم الحكومة العراقية ببنائه في محافظة نينوى.

وقال النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني في بيان إن الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين تقوم بإنشاء مخيم لاستقبال النازحين من مخيم الهول السوري ومعظمهم من عوائل الدواعش.

واوضح الدوبرداني ان المخيم مكون من اربعة الاف خيمة ونسبة الإنجاز فيه تجاوزت خمسين بالمئة إضافة إلى بناء مكتب للتدقيق الأمني في ناحية ربيعةوأكد دوبرداني، أن اختيار هذه المنطقة يعتبر مشكلة كبيرة تعيق عودة النازحين بل تشكل خطرا من الناحية الأمنية على محافظة نينوى بشكل خاص والعراق بصورة عامة وخاصة في هذه الوقت مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية أنشأت المخيم دون علم الحكومة المحلية في نينوى ونواب المحافظة.

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