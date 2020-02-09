جودت: أغلب السفارات العراقية تحولت لمقار تجارية ولم تقدم ما يمثل سياسة العراق الخارجية

2020/02/09 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت النائب عن تحالف النصر ندى شاكر جودت بعض سفارات العراق في الخارج بالمقار التجارية.

وقالت جودت في تصريح إن اغلب السفراء العراقيين في الخارج يمثلون احزابهم او تابعين للدول التي يقيمون فيها ولم يسجل لهم موقف رسمي واحد يمثل العراق، مشيرة الى أن السفارات العراقية تحولت لمقار تجارية تروج لصفقات الأحزاب السياسية التي ينتمي اليها السفير وعوائلهم.

ودعت جودت الى تقليص بعض السفارات واغلاق الأخرى كونها أحد أبواب هدر المال العام ولم تقدم شيئا يساعد العراق او يمثل سياسته الخارجية.

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