أياد علاوي يحذّر إيران من “أحلامها التوسعية في العراق” ويعتبر ذلك “أكبر بكثير من حجمها”

2020/02/09 | 14:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حذّر المكتب الاعلامي لرئيس “إئتلاف الوطنية” اياد علاوي ايران من “احلامها التوسعية في العراق” معتبرا ذلك “أكبر بكثير من حجمها”.وجاء في بيان للمكتب “مرةً اخرى تتجاوز ايران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي ارادة العراقيين … Readmore

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