الأمن النيابية: انخفاض الاعمال الارهابية في مناطق انتشار الحشد بنسبة 90%

2020/02/09 | 14:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، الاحد، عن انخفاض الاعمال الارهابية في مناطق انتشار الحشد الشعبي بثلاث محافظات بنسبة 90%.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى،ان” معدلات الاعمال الارهابية في مناطق انتشار الحشد الشعبي بمحافظات (ديالى كركوك صلاح الدين) انخفض بنسبة 90%”، مبينا ان “الانخفاض دليل عل فعالية الحشد

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