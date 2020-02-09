2020/02/09 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى ثمانمئة وأحد عشرة حالة وفاة وإصابة أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف شخص في عموم الصين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان إن الإحصائية شملت واحدا وثلاثين اقليما، مشيرة الى أن عدد المصابين الحالي يبلغ نحو ثلاثة وثلاثين الف وسبعمئة وثمانية وثلاثين، فيما أكدت أن أكثر من ستة ألا حالة منهم بحالة حرجة.

وأضافت اللجنة أن الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض بلغت نحو ثمانية وعشرين الف حالة بسبب احتكاكهم مع المصابين وهم تحت المراقبة الطبية لحين التأكد من حالتهم.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس “كورونا” يودي بحياة 811 شخصا ويصيب نحو 33738 شخصا في الصين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس “كورونا” يودي بحياة 811 شخصا ويصيب نحو 33738 شخصا في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).