2020/02/09 | 14:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأحد، إلى ملعب جوزيبي مياتزا، لمتابعة ديربي الغضب المنتظر بين إنتر ميلان وجاره ميلان، في قمة منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الجاري 2019-2020.ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز من أجل مواصلة منافسة يوفنتوس على التتويج بلقب الدوري الإيطالي، حيث تأتي كتيبة المدرب أنطونيو كونتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواجهة نارية بين إنتر و ميلان في “ديربي الغضب” اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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