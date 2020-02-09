2020/02/09 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم وأخيرا وصلنا إلى حكم الصبيان لازلت اذكر تفاصيل ما قال ذلك الكهل لأبي في زمن تلاشى حين حط الرحال يوما في بيتنا القديم في ظهيرة حارة .عجوز هرم تجاوز السبعين يحمل كيسا من الخرق البالية لا اعرف بالتحديد هل تربطه علاقة قربى بالأهل بوقت فقد توقير المشايخ والدراويش وجعلهم أشبة بالمتسولين يقرعون أبواب البيوت من اجل تحصيل لقمة غداء عند الظهيرة .مازال احمد حسن البكر رئيسا للعراق و......

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