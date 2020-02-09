خليل قانصوه - ملحوظات على الإنتفاضة القسم الثاني

2020/02/09 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_قانصوه يطرح سيناريو " الثورات " المتدحرج ، من بلاد عربية إلى أخرى ، سؤالا لا مفر من التوقف عنده ، يتعلق " بالمادة الأولية " إذا جاز التعبير ( و هو للإسرائيلي بن غوريون كما أعتقد ) ، المتوفرة بغزارة بحيث تستطيع الولايات المتحدة الأميركية ، تحريض الإسلاميين و تجنيدهم واستخدامهم في حروبها مقابل وهم " الدولة الاسلامية " ، ثم تعمل على تصفيتهم أو نقلهم إلى ساحة حرب أخرى ؟ لا حرج في القول أن......

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