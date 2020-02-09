الأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول الاسبوع الجاري

2020/02/09 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي 5 جلسات تداول على أسهم الشركات المساهمة من قبل المستثمرين من يوم 02/02/2020 -06/02/2020.

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