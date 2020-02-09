الشرطة بالاخضر الكامل امام استقلال طهران في ابطال اسيا

2020/02/09 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم في مدينة اربيل اليوم الاحد المؤتمر الفني الخاص لمباراة الشرطة واستقلال طهران الأيراني ضمن منافسات دوري ابطال اسيا بكرة القدم والتي ستجري بينهما في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الاثنين.

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