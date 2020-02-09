2020/02/09 | 14:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكسندر اليتش: نفكر بإسعاد جماهير الشرطة رغم الاعداد غير المثالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكسندر اليتش: نفكر بإسعاد جماهير الشرطة رغم الاعداد غير المثالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكسندر اليتش: نفكر بإسعاد جماهير الشرطة رغم الاعداد غير المثالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).