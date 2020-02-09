المرأة في انتفاضة أكتوبر.. حميد قاسم

2020/02/09 | 14:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد واحد من اهم الأشياء والقيم اللي شفتها بساحة التحرير هو مشاركة المرأة العراقية ووجودها الفاعل الإنساني، المؤثر في الطابع المدني للانتفاضة، وهذا اللي يريدون تغييبه: ان تكون العراقية نداً لأخيها وعونا له ومساوية له في البذل والعطاء والشعور بالثقة بالنفس وبالآخر، هذا أمر يفزعهم..!

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