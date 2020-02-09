البنك المركزي ينظم ندوة حوارية في تنمية الموارد البشرية

2020/02/09 | 14:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

نظّم البنك المركزي العراقي ندوة حوارية بعنوان "دور مركز الدراسات المصرفية في تنمية الموارد البشرية" ، في قاعة البنك.

وقال البنك المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ، ان مركز الدراسات المصرفية نفيذ 78 دورة خلال عام 2019، والتي شارك فيها (2911) مشارك تم تنظيمها داخل وخارج العراق.

واضاف ان " أبرز البرامج التدريبية التي نفذت من خلال هذا البنك هي (الإدارة وتطوير الموارد البشرية، إدارة الجودة، برامج التوعية المصرفية وحماية الجمهور، والرقابة المصرفية والتدقيق الداخلي)" .

والجدير بالذكر تم إعداد خطة للعام الحالي 2020 تتضمن العديد من المشاريع التدريبية والرؤى المستقبلية لمركز الدراسات المصرفية .

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