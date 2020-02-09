قيادي بدولة القانون يضع نسبة متدنية لاستقلالية الحكومة المقبلة: الكرد والسنة لن يتنازلوا

2020/02/09 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وضع القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم البياتي، الأحد (09 شباط 2020)، نسبة متدنية لاستقلالية الوزراء بالحكومة المقبلة، التي سيشكلها محمد توفيق علاوي، مؤكداً أن "الكرد والسنة لن يتنازلوا عن حصصهم".

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شعار الحكومة الجديدة مستقلة وعلاوي له مطلق اليد، هذه شعارات ليس إلا، ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع لا في الوقت الحالي، ولا بعد عشر سنوات"، مبيناً ان "الوزراء الكرد سيكونون حزبيين 100%، ووزراء المكون السنة سيتم اختيارهم من قبل القوى السياسية السنية حصراً".

وتابع: "ستكون هناك نوع من الاستقلالية لدى القوى السياسية الشيعية، وهذه الاستقلالية تكون مشروطة، بما يعني أن أي وزير لا يتم اختياره الا بعد موافقة القوى الشيعية"، مؤكداً أن "حكومة علاوي لن تكون مستقلة، والاستقلالية ستكون فيها بنسبة 20%، وربما اقل من ذلك بقليل".





وكانت كتلة "بدر" البرلمانية، قد كشفت، الأحد (9 شباط 2020)، عن تعرض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الى ضغوطات سياسية، من أجل تسمية وزراء في حكومته من قبل جهات سياسية.

وقال رئيس الكتلة حسن شاكر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "ضمن التعهدات التي أطلقها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فانه سوف يشكل كابينة وزارية مستقلة، وعليه السعي لتطبيق هذا التعهد، خصوصاً ان هناك عليه ضغوطات سياسية من قبل بعض الكتل السياسية، من أجل الحصول بعض الوزارات في الحكومة المرتقبة".

وشدد شاكر على إن "الكابينة الوزارية، يجب أن تكون مستقلة من كافة المكونات، وليس مكوناً على حساب مكون آخر، فإذا وافق المكون الشيعي على ان تكون الكابينة الوزارية مستقلة، فعلى المكون السني والكردي العمل على ذلك أيضا، لكن هذا صعب جداً، خصوصاً ان ضغوطات تمارس على علاوي".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد ذلك، تعهد علاوي خلال كلمة له بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

بغداد اليوم- بغداد

رد زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الأحد (09 شباط 2020)، على تصريحات مسشتار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بشأن طرد الأمريكان وحلفائهم من العراق، مؤكداً أن إيران لن تستطيع تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية ومنها

بغداد اليوم- خاص

قال عضو مجلس النواب المستقل، عامر الفايز، الأحد (09 شباط 2020)، إن الكثير من الكتل السياسية لم تحسم موقفها بشأن منح محمد توفيق علاوي حرية اختيار التشكيلة الوزارية، مستبعداً طرحها خلال الأسبوع المقبل.

وقال الفايز في حديث لـ (بغد

بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن تحالف "سائرون"، جواد الموسوي، الاحد (09 شباط 2020)، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الى فضح من يحاول أن يفرض عليه أعضاء في حكومته المقبلة.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ر

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