شاهد.. العراق يضع حجر الاساس لاول نفق للمركبات تحت الماء

2020/02/09 | 14:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي، الاحد، وضع حجر الاساس لمشروع ( نفق الحرير) في محافظة البصرة / خور الزبير، فيما اشار الى ان النفق مصمم لعرض ثل...

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