المالية النيابية تكشف تفاصيل تحديد مبالغ الرواتب الأسمية لموظفي الدولة

2020/02/09 | 15:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مناقشة وتحديد مبالغ الرواتب الاسمية، مشيرة الى أن التصريحات حول هذا الموضوع، هو “دعاية انتخابية”.وذكرت اللجنة في بيان تلقته “يس عراق” أن “اللجنة تبدي استغرابها الكبير من بعض التصريحات التي صدرت هنا وهناك حول تحديد مبالغ الرواتب الاسمية كون اللجنة لم تناقش هذه الأرقام”.واعتبرت […]

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