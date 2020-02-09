2020/02/09 | 15:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنياهو مستعد للحرب بغزة المستقلة / أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، خلال انعقاد جلسة للحكومة، الاستعداد لشن حملة عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة.وقال نتنياهو لمجلس وزرائه اليوم الأحد: “الاعتراف (الأمريكي) هو أهم شيء، ولا نريد أن نجازف بذلك ..نحن في خضم عملية رسم الخرائط الميدانية التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة […]

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