2020/02/09 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت اللجنة المالية النيابية، مناقشة وتحديد مبالغ الرواتب الاسمية لموظفي الدولة العراقية.

وأعربت اللجنة في بيان عن استغرابها الكبير من بعض التصريحات التي صدرت هنا وهناك حول تحديد مبالغ الرواتب الاسمية كون اللجنة لم تناقش هذه الأرقام، مبينة أن التصريحات ما هي الا شعارات انتخابية وخلط للأوراق القصد منها الإساءة الى سمعة اللجنة ومجلس النواب.

ودعت جميع وسائل الاعلام بالاعتماد على المصدر الأساسي الذي يمثله أعضاء اللجنة المالية فقط، مشيرة الى أنها تحتفظ بحقها القانوني بالتعامل مع الشخصيات أو الوكالات التي تروج لتلك الأكاذيب والادعاءات.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تنفي مناقشة وتحديد مبالغ الرواتب الاسمية لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تنفي مناقشة وتحديد مبالغ الرواتب الاسمية لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).