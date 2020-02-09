2020/02/09 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اكتمال جميع التحقيقات البرلمانية بشأن التظاهرات، خلال أسبوعين.

وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي, ان لجنة الأمن والدفاع شكلت لجانا تحقيقية بناء على طلب من رئاسة البرلمان بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات منها البصرة والنجف وذي قار.

واضاف أن لجنة الأمن والدفاع رفعت النتائج المنجزة الى رئاسة البرلمان مرجحا الإعلان عن نتائج تحقيقات اللجان كافة سيتم في غضون أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

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