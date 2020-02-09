تحالف القوى العراقية: لن نسمح بغبن السنة مجددا تحت أية ذريعة

2020/02/09 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف القوى العراقية عدم السماح بغبن حق المكون السني مجددا تحت أي ظرف أو ذريعة كانت.

وقال القيادي في التحالف عبد الله الخربيط في تصريح إن الكتل السنية لم تعقد بعد لقاءات مع رئيس الوزراء المكلف، مشيرا الى أن علاوي يرغب بتشكيل حكومة تقوم بتأدية المهام الرئيسة او الضرورية إلى حين موعد إجراء الانتخابات وهذا مجال واسع ويحتاج إلى رأي سياسي متفق عليه.

وأضاف الخربيط أن التظاهرات خرجت ضد أحزاب السلطة القديمة وعلى هذه الأحزاب تحمل فاتورة اخطاءها بالدرجة الأولى، مشيرا الى ان تحالف القوى سوف يتعاون مع رئيس الوزراء المكلف الى اقصى الحدود لكن بشكل لا يسمح بغبن حق المكون السني.

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