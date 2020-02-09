زعيم ائتلاف الوطنية : إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في العراق

2020/02/09 | 15:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ايران من التدخل في العراق، مبيناً أن إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية في العراق.وذكر بيان عن مكتب علاوي تلقت المستقلة نسخة منه، انه “مرةً اخرى تتجاوز ايران الخطوط الحمر، وتثبت تدخلاتها في الشأن العراقي بتحدي ارادة العراقيين والتأكيد بأن رئيس الوزراء المكلف سينال الثقة وان […]

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