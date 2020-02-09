2020/02/09 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، تساقط ثلوج في بعض مدن العراق من بينها العاصمة بغداد.وقالت الهيئة في بيان لها تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، ان “بعض المناطق في العراق سوف تشهد تساقط زخات مطر خفيفة مع احتمالية تساقط ثلوج وذلك ليلة الأحد وتلك المناطق ستشمل النجف ، کربلاء ، رطبة ، النخيب”.واضافت، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء تحدد اماكن تساقط الثلوج في العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء تحدد اماكن تساقط الثلوج في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).