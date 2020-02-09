2020/02/09 | 15:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منخفض «كريم» يجمد الشرق الأوسط المستقلة / تعيش عدة دول عربية منذ أيام على وقع موجة برد قطبية قاسية، وانخفاض قياسي في درجات الحرارة، تسبب بسقوط كميات كبيرة من الثلوج.وشهدت عدة مناطق في محافظة الطفيلة وخاصة القادسية والرشادية، وأجزاء واسعة من سلسة جبال الشراة الواقعة في شمال محافظة معان جنوب الأردن، اليوم الأحد، تساقطا […]

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