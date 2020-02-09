2020/02/09 | 15:22 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتضامن مع جهود الصين لمكافحة انتشار "كورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/09 | 15:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتضامن مع جهود الصين لمكافحة انتشار "كورونا") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتضامن مع جهود الصين لمكافحة انتشار "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).