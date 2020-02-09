وزير إسرائيلي يكشف عن اتفاق بين واشنطن وتل أبيب لـ ’’تقسيم العمل’’ في سوريا والعراق

2020/02/09 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينت، الاحد (9 شباط 2020)، عن اتفاق جديد بين تل أبيب وواش...





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