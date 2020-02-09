تربية ذي قار تسمح لجميع الطلبة بأداء امتحانات نصف السنة بغض النظر عن الغيابات

2020/02/09 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت مديرية تربية ذي قار ، الأحد (09 شباط 2020)، السماح للطلبة بأداء امتحانات نصف السنة بغض النظر عن الغيابات، مشيرة إلى ضرورة عدم تكثيف المواد وعدم الضغط على الطلبة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تسر المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار ان تتقدم بجزيل شكرها وعظيم امتنانها لجميع الجهود والمساعي التي بذلت في سبيل انتظام الدوام واعادة الحياة الدراسية لسابق عهدها، لاسيما تلك الجهود التي بذلها الاخوة المتظاهرين الذين ساهموا وبشكل واضح في انسيابية الدوام الاسبوع الماضي، كما ان المديرية العامة لتربية ذي قار مدينة بالعرفان الكبير لدماء الشهداء التي سقطت في التظاهرات الشعبية من اجل الاصلاح والتغيير، كون عطائهم أرقى وأسمى ما يجود به الإنسان من عطاء".

وأضافت: "تثمن المديرية الدور الكبير للقوات الامنية البطلة وأولياء امور الطلبة والمواطنين والمشرفين التربويين والاختصاصيين والهيئات التعليمية والتدريسية التي كان لها شأن كبير في تحقيق العودة المحمودة، كما تقف التربية وكوادرها اجلالا واكبارا للمرجعية العليا في النجف الاشرف ومواقفها الداعية لإعادة انتظام الدوام وذلك في اكثر من مناسبة ودعواتها المتكررة بعدم التعرض للمدارس".

وتابع البيان: "تتقدم المديرية بالشكر الجزيل لكل من دعى لحماية المدارس وانتظام الدوام فيها، وفي اطار ذلك تدعوا المديرية العامة لتربية ذي قار جميع الهيئات التدريسية والتعليمية ببذل الجهود والارتقاء بالمستوى العلمي مثمنة دور الاسرة التعليمية وما تتمتع به من كفاءات علمية تجعلها قادرة على التعامل مع كل الظروف الراهنة في سبيل اداء مهمتها الانسانية ورسالتها السامية".

وأصدرت التربية توصية "لادارات المدارس بالسماح للطلبة بأداء امتحانات نصف السنة بغض النظر عن الغيابات حتى وان حضر الطالب في وقت الامتحان وعدم تكثيف المادة والضغط على الطلبة فوق طاقتهم والالتزام بالتوجيهات الاخيرة التي صدرت لهم".

ودعا بيان المديرية "جميع الهيئات التدريسية والتعليمية الحضور لساحات التظاهر من كان دوامه صباحا يحضر ما بعد الدوام ومن كان دوامه عصرا يمكنه الحضور صباحا لمساندة الاخوة المتظاهرين والمطالبة بالمطالب المشروعة وبالطرق الحضارية والسلمية".

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